شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف سليمان بديلاً لكريم عبد الجواد فى قائمة منتخب الاسكواش ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم يوسف سليمان لاعب النادي الأهلي والمصنف الـ 12 عالمياً لرجال الاسكواش، إلى قائمة الفراعنة التي تستعد للمشاركة في بطولة العالم للمنتخبات بنيوزيلندا يوم 11 ديسمبر الجاري.

ويأتي انضمام يوسف سليمان بديلاً لكريم عبد الجواد المصنف السادس عالمياً والذي تعرض لإصابة بتمزق من الدرجة الثالثة، خلال مشاركته ببطولة هونج كونج الأخيرة ليودع المنافسات من دور الـ 16.

ويضم المنتخب الوطني 4 لاعبين ضمن قائمته المشاركة في بطولة العالم وهم: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالمياً وبطل العالم، مصطفى عسل لاعب النادي الأهلي والمصنف الرابع، مازن هشام لاعب وادي دجلة والمصنف السابع، ويوسف سليمان لاعب الأهلي والمصنف الـ 12.

وأعلن الاتحاد الدولي للاسكواش أسماء الدول المشاركة في بطولة العالم للمنتخبات الرجال والتى تقام خلال الفترة بين 11 إلى 17 ديسمبر الجارى فى نيوزيلندا، والبالغ عددها 24 دولة على رأسها منتخب مصر حامل اللقب.

مصر، أمريكا، أستراليا، كندا، انجلترا، فرنسا، ألمانيا، هونج كونج "الصين"، أيرلندا، الهند، اليابان، كوريا الجنوبية، نيوزيلندا، أسكتلندا، جنوب أفريقيا، سويسرا، نيجيريا، الفلبين، ويلز، التشيك، جزيرة تاهيتي، ماليزيا، هولندا، البرازيل.

وتقام البطولة كل عامين، وتشهد تنافس فرق مكونة من أربعة لاعبين من الاتحادات الوطنية للحصول على لقب أبطال العالم للاسكواش، في ملعب ميركوري بايبارك بنيوزيلندا، ومركز ديفوي للاسكواش واللياقة البدنية، في تاورانجا، في الفترة من 11 إلى 17 ديسمبر.

وستكون البطولة واحدة من أكبر الأحداث الرياضية لهذا العام، حيث يشارك فيها حوالي 100 لاعب من أفضل لاعبي الاسكواش في العالم.

وستشهد نسخة هذا العام ظهور الفلبين لأول مرة، بينما تعود البرازيل للمرة الأولى منذ عام 1997، بينما تتنافس اليابان وهولندا للمرة الأولى منذ عام 2013.