شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعجل الحصول على "فلوس" المشاركة فى الدوري الأفريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى مسئولو النادي الأهلي إتصالات بنظراؤهم في الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"للاستفسارعن سبب تأخر صرف مستحقات النادي الخاصة بمشاركته في النسخة الأولى من بطولة الدوري الأفريقي التي توّج بها صن داونز الجنوب أفريقي في نوفمبر الماضي بالفوز على الوداد المغربي.

وودع الاهلي بطولة الدوري الأفريقي من الدور نصف النهائي بعد الخسارة من صن داونز .

وتحدث مسئولو الأهلي من نظرائهم فى اللجنة المنظمة لبطولة الدوري الأفريقي لكرة القدم عن موعد إرسال مبلغ مليون و700 ألف دولار للنادي خاصة أن اللجنة سبق وأكدت أن الأندية الثمانية المشاركة في البطولة ستحصل على مستحقاتها عقب انتهاء منافسات البطولة، علماً بأن المباراة النهائية أُقيمت الأحد الماضي بجنوب أفريقيا.

وتأتي تفاصيل جوائز الدوري الأفريقي كالتالي:

البطل يحصل على 4 ملايين دولار.

- الوصيف يحصل على 3 ملايين دولار.

- الخاسر في المربع الذهبي يحصل على مليون و700 ألف دولار.

- الفريق المشارك والخاسر من الدور الأول يحصل على مليون دولار.