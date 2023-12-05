بالأسماء.. 23 لاعباً في قائمة الأهلى بمونديال الأندية.. واستبعاد 9

الشارقة - اميمة ياسر - يشارك 23 لاعباً في قائمة الفريق ببطولة كأس العالم للأندية بالسعودية التي تُقام الشهر الجاري بمشاركة الأهلي حامل لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا.

الأهلي كان قد أرسل القائمة الأولية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم 30 أكتوبر الماضي وضمّت وقتها 35 لاعباً قبل أن يُرسل مساء أمس ، الأثنين، القائمة النهائية وتضم 23 لاعباً.

وتضم القائمة النهائية ، كلاً من : محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وعلي معلول وكريم الدبيس وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وخالد عبد الفتاح ومحمد هاني وأكرم توفيق وعمرو السولية وأليو ديانج ومروان عطية وإمام عاشور وأحمد نبيل كوكا، ومحمد مجدي أفشة وبيرسي تاو وطاهر محمد طاهر وكريم فواد وحسين الشحات وكهربا وموديست.

وخرج من القائمة ، 9 لاعبين هم : المغربي رضا سليم ومحمد الضاوي "كريستو" للإصابة، فيما تم استبعاد كلاً من، أحمد عبد القادر وكريم نيدفيد ومصطفى مخلوف ومحمود متولي ومصطفى مخلوف ومعتز محمد و صلاح محسن لأسباب فنية.

ويستهل الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية 15 ديسمبر الجاري بمواجهة الفائز من مباراة يوم 12 الشهر ذاته التى ستجمع إتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.