فرج عامر: الأهلي رفض إعارة معتز محمد وكوكا لـ سموحة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة أن ناديه طلب التعاقد مع معتز محمد مدافع النادي الأهلي الشاب بجانب زعلوك مهاجم الفريق الشاب.

وأشار فرج عامر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" الأهلي رفض الموسم الماضي إعارة أحمد نبيل كوكا لسموحة هو ومعتز محمد .

وتابع:" طلبت التعاقد مع زعلوك مهاجم الأهلي الشاب على سبيل الإعارة ودائما احب أن اكتشف اللاعبين.

وأختتم :" فى وقت أنا اكتشفت محمد عبد المنعم فى سموحة ومن قبل اعادت مصطفى فتحي لكرة القدم.

في سياق آخر، أكد فرج عامر فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" مباراة فاركو صعبة أمس والفوز كان مهم، لأننا كنا نواجه فريق قوي يملك جهاز فني ولاعبين على أعلي مستوي ، وحتي المحترفين كانوا مميزين ، لذلك أحمد سامي تعامل مع المباراة بصورة رائعة.

وفاز فريق سموحة أمام نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.