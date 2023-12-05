بيان رسمي: مدرب الترجي التونسي يطلب الرحيل

كشف نادي الترجي التونسي، في بيان رسمي نشره اليوم الثلاثاء، أن طارق ثابت، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، طالب بالرحيل عن تدريب الفريق بشكل رسمي.

وعبر طارق ثابت عن رغبته في مغادرة الترجي التونسي، بعد الإنتهاء من مباراة بيترو أتليتيكو الأنجولي، المقبلة المقرر إقامتها في تونس ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد الترجي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ثابت طلب أن يرحل عن الفريق إكمال مباراتي الفريق ضد مستقبل المرسى لحساب الدوري التونسي، اليوم الثلاثاء، وضد بيترو أتليتيكو السبت المقبل.

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وأوضح الترجي أن ثابت طالب إعفاءه من تدريب الفريق والعودة لمنصبه كمدير رياضي، دون الكشف عن قرار النادي النهائي وموقفه من هذا الطلب.

وكان ثابت قد تولى مهمة تدريب فريق الترجي التونسي خلفًا بعد رحيل معين الشعباني، الذي قدم استقالته في أكتوبر الماضي.

وتلقى الترجي خسارة مفاجئة بثلاثية مقابل هدف أمام نظيره الهلال السوداني، يوم الجمعة الماضي، بالعاصمة التنزانية دار السلام في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.