تشوبو موتينج على رادار الدوري السعودي

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن دخول إريك ماكسيم تشوبو موتينج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، في حسابات أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت شبكة “سكاي سبورت” ألمانيا، أن إريك ماكسيم تشوبو موتينج، نجم بايرن ميونخ مطلوب في الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي اهتمام الدوري السعودي بالتعاقد مع موتينج، استكمالًا للمشروع الذي تم الشروع فيه بداية من انتقالات يناير الماضي 2023، عندما تعاقد النصر مع كريستيانو رونالدو، ثم توالت الصفقات العالمية تباعًا في الصيف الماضي.

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ولم تفصح الشبكة عن اسم النادي الذي أبدى رغبته في ضم موتينج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان المهاجم الكاميروني موتينج صاحب الـ 34 عامًا قد انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020.

وشارك تشوبو موتينج مع بايرن ميونخ، في 104 مباراة في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 38 هدف وصنع 10 أهداف آخرين.