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تشوبو موتينج على رادار الدوري السعودي

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ماكسيم تشوبو موتينج - مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

ماكسيم تشوبو موتينج - مباراة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

كشف تقرير صحفي، اليوم الثلاثاء، عن دخول إريك ماكسيم تشوبو موتينج، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، في حسابات أندية الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت شبكة “سكاي سبورت” ألمانيا، أن إريك ماكسيم تشوبو موتينج، نجم بايرن ميونخ مطلوب في الدوري السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويأتي اهتمام الدوري السعودي بالتعاقد مع موتينج، استكمالًا للمشروع الذي تم الشروع فيه بداية من انتقالات يناير الماضي 2023، عندما تعاقد النصر مع ، ثم توالت الصفقات العالمية تباعًا في الصيف الماضي.

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ولم تفصح الشبكة عن اسم النادي الذي أبدى رغبته في ضم موتينج خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وكان المهاجم الكاميروني موتينج صاحب الـ 34 عامًا قد انضم إلى صفوف بايرن ميونيخ الألماني، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2020.

وشارك تشوبو موتينج مع بايرن ميونخ، في 104 مباراة في جميع المسابقات، وسجل خلالهم 38 هدف وصنع 10 أهداف آخرين.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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