النصر السعودي يقترب من حسم أولى صفقات يناير

أصبحت إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، قريبة من حسم أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت صحيفة “الإقتصادية”، أن نادي النصر السعودي دخل في مفاوضات مع نادي الشباب من أجل التعاقد مع مدافع الليوث، متعب الحربي، من أجل تعزيز مركز الظهير الأيسر خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن نادي الشباب أبدى موافقته على انتقال لاعبه إلى صفوف النصر السعودي، مقابل ما يتراوح بين 50 و60 مليون ريال، بجانب أحد اللاعبين في خط الدفاع.

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وكان نادي النصر السعودي قد قام بإعارة الظهير الأيسر العاجي جيسلان كونان، إلى نادي الفيحاء في مطلع الموسم الحالي، بعد التوقيع مع البرازيلي أليكس تيليس.

النصر كان قد سبق وأن دخل في مفاوضات مكثفة مع نادي الشباب من أجل التعاقد مع الحربي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية وسط منافسة مع الاهلي، وقدم عرضين يتخطيان الـ40 مليون ريال بالإضافة إلى لاعب أجنبي.