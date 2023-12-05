الأهلي يجري تعديلًا على قائمته في كأس العالم للأندية

يجري السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تعديلًا على قائمة الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية النسخة المقبلة التي ستقام في شهر ديسمبر الجاري في السعودية.

وقرر النادي الاهلي إضافة 5 لاعبين لقائمة الفريق التي تضم 23 لاعبًا وتم إرسالها إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، في وقت سابق، قبل اعتمادها بشكل رسمي.

واستقر الجهاز الفني لفريق الاهلي على ضم الخماسي أحمد عبد القادر، صلاح محسن، كريم نيدفيد، معتز محمد ومحمود متولي، حتى الآن.

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وتنص لوائح فيفا على أنه يجوز لأي فريق استبدال أي لاعب بآخر لظروف قهرية مثل الإصابات وهو السبب في اصطحاب بعض اللاعبين على أن يتم هذا الاستبدال قبل اللقاء الأول بـ24 ساعة فقط.

كما أن الاهلي قام بضم الخماسي تحسبًا لتخطي عقبة المباراة الأولى سواء اتحاد جدة أو أوكلاند، وهو ما سيجعله مستمرًا في السعودية حتى يوم 18 ديسمبر لمواجهة فلومنينسي البرازيلي.

وسيكون الاهلي مضطرًا للسفر إلى الإمارات لخوض منافسات بطولة السوبر المصري بعدها، والمقرر أن تبدأ يوم 23 ديسمبر وتستمر حتى 28 من الشهر ذاته.

وضمت قائمة الاهلي في كأس العالم للأندية كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفي شوبير وحمزة علاء.

خط الدفاع: أكرم توفيق وعلى معلول وكريم الدبيس ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وخالد عبدالفتاح.

خط الوسط: عمرو السولية وأليو ديانج وإمام عاشور ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: أنتوني موديست ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

وينتظر النادي الاهلي الفائز من لقاء الاتحاد السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية، يوم 15 ديسمبر الجاري.