3 عروض تغازل نجم الاهلي للرحيل في يناير

حسم السويسري مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي الاهلي قراره النهائي بخصوص رحيل اللاعب التونسي محمد الضاوي كريستو في الميركاتو الشتوي.

ومنح كولر الضوء الأخضر إلى لجنة الكرة بالنادي الأهلي برحيل اللاعب التونسي كريستو في فترة الانتقالات الشتوية المقبل نظرًا لعصوبة منحه فرصة المشاركة بصفة أساسية خلال الفترة المقبلة.

وتدرس إدارة المارد الأحمر بيع التونسي بصورة نهائية لكن بعقد ثلاثي يتيح للنادي استعادته في أي وقت، حال الحاجة إلى خدماته.

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ويمتلك كريستو عددًا من العروض المحلية للرحيل عن جدران الفريق القاهري إذ دخلت أندية زد ومودرن فيوتشر وسيراميكا كليوباترا، في سباق للتعاقد مع اللاعب.

ويعتبر عرض زد الأقرب بالنسبة للاعب عقب تواصل أحد المسؤولين مع النجم التونسي في الفترة الأخيرة وأقنعه بالتوقيع والحصول على الراتب نفسه الذي يحصل عليه بالقلعة الحمراء.