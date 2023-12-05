شرط الاهلي لرحيل عبد المنعم في الشتاء.. رقم خرافي

حدد النادي الاهلي شرطه النهائي بخصوص الموافقة على رحيل اللاعب محمد عبد المنعم مدافع فريق الكرة الأول لقلعة الحمراء في الشتاء المقبل

واوضحت التقارير الصحفية أن الاهلي أبدى موافقة على رحيل اللاعب محمد عبد المنعم بعد تمسكه بخوض تجربة الاحتراف في الميركاتو المقبل.

واشارت التقارير إلى إدارة المارد الأحمر حددت مقابل مالي يصل إلى 5 ملايين دولار للموافقة على رحيل لاعبه في الشتاء المقبل.

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وارتبط اسم محمد عبد المنعم طوال الفترة الماضية بالانتقال إلى أحد الأندية الخليجية والأوروبية في الشتاء المقبل.

ويستعد الأهلي للمواجهة المقبلة أمام نادي شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.