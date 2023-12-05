"اعتذارك مش هيفيد".. عبدالملك يصدم فتوح ويكشف شرط عودته للمباريات

محمد اسماعيل - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الزمالك السابق، أنه لا يوجد أي مستجدات بشأن موقف أحمد فتوح مع نادي الزمالك،.

قال أحمد عيد في تصريحات تلفزيونية: "أحمد فتوح يريد التواجد في صفوف منتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وموضوع الانتماء أصبح غير موجود لدى أغلبية اللاعبين.

أضاف: "الزمالك لن يقف على أي لاعب، واعتذار فتوح لا يخص تجميده من عدمه، وهو لاعب جيد لكن لن يفرق مع نادي الزمالك".

أكمل: "الحالة الوحيدة لعودة فتوح للمشاركة هي الاعتذار وإبداء مرونة في التجديد، وبشروط غير تعجيزية وأن يضحي من أجل النادي في ظل ظروف الزمالك حاليا، وسبق وكان هناك اتفاق مع اللاعب قبل الانتخابات، لكن الأمور حاليا مختلفة".

أضاف: "فتوح ليس أكبر من الزمالك ومصيره بيد مجلس الإدارة.. حتى في حالة اعتذار فتوح عن الخطأ، فلن يشارك في المباريات إلا حال تجديد عقده مع النادي، ولو ظل بدون مشاركة في المباريات حتى يناير، قد يقوم فيتوريا باستبعاده، والافضل استمرار تجميده في حالة عدم التجديد معه".