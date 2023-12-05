مصدر يكشف تطورات حالة مدافع الأهلي.. وموعد عودته للتدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كشف مصدر داخل النادي الأهلي، تطورات الحالة الطبية لمحمود متولي مدافع الفريق الأول، الذي يعاني من الإصابة وغاب عن المباريات في الفترة الماضية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع "الخليج 365": محمود متولي يعاني من آلام شديدة في العضلة الأمامية، وبعد الفحوصات تبين أنها لم تصل للشد وحصل على فترة راحة".

أكمل: "المدافع خضع لفحوصات طبية جديدة في الساعات الماضية، ومن المقرر أن يعود لخوض التدريبات مرة أخرى، خلال ثلاثة أيام".

وأضاف المصدر، أن الجهاز الطبي كان يجهز اللاعب للدخول ضمن قائمة المباريات الماضية، ولكن تحامل اللاعب على نفسه جاء بنتيجة عكسية وعرضه للإصابة مرة أخرى.