بعد التألق ضد الأهلي.. ثنائي جديد في تدريبات الزمالك بفرمان معتمد جمال

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر معتمد جمال، المدير الفني المؤقت للفريق الأول لنادي الزمالك، تصعيد، ثنائي فريق الشباب للتدريب مع الفريق الأول اليوم الثلاثاء.

وعلم موقع "الخليج 365"، أن معتمد جمال، أخطر ثنائي فريق الشباب مواليد 2003، أحمد رفاعي و محمد صلاح بالتواجد في تدريبات الفريق الأول اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تألقهم في الفترة الماضية.

وتألق ثنائي فريق الشباب، مع الفريق الأبيض في المباراة الماضية ضد الأهلي، في بطولة الجمهورية والتي فاز بها الزمالك بهدفين مقابل هدف.

ويستعد الفريق الأول لنادي الزمالك، لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غدا الخميس، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.