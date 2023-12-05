أكثر من أي نادٍ بأوروبا.. كيف يفوز برشلونة بمبارياته في الدوري الإسباني؟

محمد اسماعيل - القاهرة - حقق نادي برشلونة الإسباني، فوزاً ثميناً على نظيره أتلتيكو مدريد، بهدف دون رد، أول أمس، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وسجل جواو فيليكس لاعب برشلونة المعار من أتلتيكو مدريد، هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 28 من عمر المباراة.

هذا الفوز جعل برشلونة يصعد إلى المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 34 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فريقي ريال مدريد وجيرونا.

برشلونة تمكن من الفوز بمباراته العاشرة هذا الموسم في الليجا، وكان هذا هو الفوز الرابع خلال الموسم الحالي 2023-2024 بنتيجة (1-0).

وبشكل عام، يعرف النادي الكتالوني طريق الانتصارات خلال المواجهات الصعبة في الليجا، عن طريق الفوز بنتيجة (1-0) فقط، حيث يعتبر هو أحد أكثر الفرق في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا الذي حقق هذه النتيجة منذ بداية الموسم الماضي.

وحقق البلوجرانا إجمالي 15 انتصاراً في بطولة الدوري الإسباني بداية من الموسم الماضي، بنتيجة (1-0)، حيث تعتبر هذه النتيجة هي المفضلة للنادي الكتالوني في الآونة الأخيرة، وهي التي جعلته يتوج بلقب الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي.

وأصبح فوز نادي برشلونة الإسباني في بطولة الدوري الإسباني، بنتيجة (1-0) على خصومه، أمر معتاد من رجال الإسباني تشافي هيرنانديز المدير الفني للفريق الكتالوني.

وخلق تشافي هيرنانديز المدير الفني للبلوجرانا، ظاهرة جديدة بداية من الموسم الماضي، بالفوز في أكثر من مباراة بنتيجة (1-0)، حيث وصل النادي الكتالوني إلى فوز بـ11 مباراة في بطولة "الليجا" الموسم الماضي، و4 مباريات حتى الآن في الدوري الإسباني هذا الموسم.

وجاءت انتصارات برشلونة الـ11 الموسم الماضي في الدوري بنتيجة (1-0) كالتالي:

1 أكتوبر 2022: 1-0 ضد ريال مايوركا (الجولة 7 من الليجا)

9 أكتوبر 2022: 1-0 ضد سيلتا فيجو (الجولة 8 من الليجا)

29 أكتوبر 2022: 1-0 ضد فالنسيا (الجولة 12 من الليجا)

8 يناير 2023: 1-0 ضد أتلتيكو مدريد (الجولة 16 من الليجا)

22 يناير 2023: 1-0 ضد خيتافي (الجولة 18 من الليجا)

28 يناير 2023: 1-0 ضد جيرونا (الجولة 19 من الليجا)

12 فبراير 2023: 1-0 ضد فياريال (الجولة 21 من الليجا)

5 مارس 2023: 1-0 ضد فالنسيا (الجولة 24 من الليجا)

12 مارس 2023: 1-0 ضد أتلتيك بلباو (الجولة 25 من الليجا)

23 أبريل 2023: 1-0 ضد أتلتيكو مدريد (الجولة 30 من الليجا)

2 مايو 2023: 1-0 ضد أوساسونا (الجولة 33 من الليجا)

وجاءت انتصارات برشلونة الـ4 الموسم الحالي في الدوري بنتيجة (1-0) كالتالي:

29 سبتمبر 2023: 1-0 ضد إشبيلية (الجولة 8 من الليجا)

22 أكتوبر 2023: 1-0 ضد أتلتيك بلباو (الجولة 10 من الليجا)

4 نوفمبر 2023: 1-0 ضد ريال سوسيداد (الجولة 12 من الليجا)

3 ديسمبر 2023: 1-0 ضد أتلتيكو مدريد (الجولة 15 من الليجا)