360 دقيقة تكشف دور معتمد جمال في الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - ختلف أداء نادي الزمالك في أول 4 مباريات خاضهما تحت قيادة معتمد جمال، مدرب الفريق، الذي جاء كمدرب مؤقت بعد رحيل الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو.

الزمالك كان قد حقق الفوز أمام فريق سوار الغيني بنتيجة 4-0، خلال مباراة الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

ومع مرور 4 مباريات فقط لنادي الزمالك تحت قيادة المدرب الجديد معتمد جمال انتشرت حالة من البهجة والفرحة بالأخص عند جماهير القلعة البيضاء قبل مجلس الإدارة.

الأزمة الدفاعية

الزمالك في عهد خوان أوسوريو كان قد عانى من أزمة دفاعية بحتة، وهي استقبال الأهداف حتى في المباريات التي يحقق خلالها الانتصارات.

الزمالك في الموسم الحالي 2023-2024 لعب 8 مباريات تحت قيادة أوسوريو، ولم يخرج بمباراة واحدة بشباك نظيفة، إذ جاءت نتائج المباريات كالتالي: "أرتا سولار خسارة بـ2-0، التعادل بـ2-2 مع بيراميدز، التعادل مع المقاولون 1-1، الفوز على أرتا سولار بنتيجة 4-1، الفوز على البنك الأهلي بـ2-1، الفوز على سموحة بـ5-1، الخسارة بـ2-1 من إنبي، الخسارة من زد بـ2-1".

وفي حقبة معتمد جمال، لعب الزمالك 4 مباريات كانت نتائجهم كالتالي: "3-3 مع بيراميدز في كأس مصر ومن ثم انتصر الفريق الأبيض وصعد للمباراة النهائية، الفوز بهدف دون رد أمام أبو سليم، الفوز أمام مودرن فيوتشر بنتيجة 2-0، الفوز برباعية نظيفة أمام سوار الغيني".

مبادرة التسجيل

أحد أهم علامات الطمأنينة، التي شعرت بها جماهير الزمالك أيضًا هي مبادرة لاعبي الفريق الأبيض بالتسجيل، وهذا ما عانى منه الزمالك في معظم مباريات الموسم الحالي تحت قيادة خوان أوسوريو.

الزمالك في الـ4 مباريات التي خاضهما تحت قيادة معتمد جمال، استقبل هدفًا في الدقيقة الخامسة، إلا أنه تدارك الأمر سريعًا وسجل 3 أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 3-3، قبل أن تتجه المباراة لركلات الترجيح والتي ابتسمت للفارس الأبيض وفاز بنتيجة 4-3.

إعادة توظيف اللاعبين

السبب الثالث الذي يعد من أهم اللمسات الفنية لمعتمد جمال هو إعادة توظيف بعض اللاعبين، وعلى رأسهم حمزة المثلوثي الذي شارك في 4 مباريات في مراكز عديدة أهمها قلب الدفاع، والظهير الأيمن.

بالإضافة إلى محمد أشرف روقا الذي أصبح له دورًا مميزًا في منطقة منتصف الملعب، إذ بات يسدد الكرات من خارج منطقة الجزاء ويهدد مرمى الفرق المنافسة، وهذا ما لم يقدمه تحت قيادة أوسوريو.

الالتزام بالمبادئ

ورغم استبعاد الثلاثي أحمد فتوح، ومصطفى الزناري ومحمد صبحي عن مباريات نادي الزمالك، بسبب أزمة ترك معسكر الفريق الأبيض قبل مباراة زد، إلا أن الفريق الأبيض لم يشعر بأي اختلاف في أداء اللاعبين وهو ما جعل الجماهير تقف خلف مجلس إدارة النادي بقرار استبعاد الثلاثي.

وأوضح نادي الزمالك في أكثر من بيان رسمي أن استبعاد الـ3 لاعبين كان تمسكًا بمبادئ النادي، وجاء ذلك رغم ارتباط اسم أحمد فتوح، بالانتقال للنادي الأهلي في الفترة الأخيرة.