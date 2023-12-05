بأول ظهور خارجي.. حجازي يكتب فصلا جديدا في قصته مع اتحاد جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب المدافع المصري أحمد حجازي فصلا جديدا في قصته مع نادي اتحاد جدة السعودي، بمشاركته في الفوز على سباهان الإيراني بدوري أبطال آسيا.

حجازي شارك أساسيا مع الاتحاد في المباراة التي فاز بها الفريق السعودي (2-1) على سباهان مساء أمس الإثنين في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال آسيا، ولعب 76 دقيقة قبل استبداله.

هذه هي المباراة الأولى التي يشارك فيها حجازي مع الاتحاد بعد تعافيه من إصابة قطع الرباط الصليبي، التي تعرض لها قبل 6 أشهر.

حجازي يكتب فصلا جديدا في قصته مع اتحاد جدة

وتأتي عودة مدافع منتخب مصر في مباراة تاريخية له مع الاتحاد، حيث أن هذه هي مشاركته الأولى في دوري أبطال آسيا.

دوري أبطال آسيا هي البطولة الرابعة التي يشارك فيها حجازي بقميص الاتحاد منذ انضمامه إلى "النمور" في عام 2020، وهي المسابقة الخارجية الأولى التي يدافع فيها عن ألوان الفريق السعودي.

وقبل البطولة الآسيوية، شارك حجازي مع الاتحاد في الدوري السعودي وكأس خادم الحرمين وكأس السوبر المحلي.

وإجمالا خاض حجازي 81 مباراة مع الاتحاد، منها 72 لقاء في الدوري السعودي، و6 في كأس خادم الحرمين، و2 في السوبر المحلي، بجانب مواجهة سباهان في دوري الأبطال.

وسجل المدافع صاحب الـ32 عاما 10 أهداف مع الاتحاد وصنع هدفا واحدا، وحقق ثنائية الدوري والسوبر مع الفريق الموسم الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن حجازي مسجل على قوائم نادي الاتحاد هذا الموسم في نظام اتحاد اللعبة المحلي (TMS)، لكنه لا يشارك مع الفريق في الدوري السعودي بسبب اكتمال عدد اللاعبين الأجانب في قائمة الفريق بالبطولة.

وبناء عليه، يمكن للمدافع المصري المشاركة مع الفريق في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للأندية، التي تقام في السعودي بمشاركة الاتحاد خلال الفترة بين 12 و22 ديسمبر الحالي.