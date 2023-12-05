زيزو يواصل مطاردة التاريخ مع الزمالك.. تجاوز طارق يحيى ويبحث عن معادلة حمزة والثعلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – مصطفى جمال

يبحث أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك، عن كتابة المزيد من الأرقام القياسية بقميص الفريق الأبيض، حيث واصل صعوده في ترتيب هدافي القلعة البيضاء عبر التاريخ، بعدما نجح في هز شباك فريق سوار الغيني ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

ووصل زيزو للهدف رقم 72 له مع نادي الزمالك في مختلف المسابقات المحلية والقارية، ليتجاوز طارق يحيى نجم الفريق الأبيض السابق، ويصل للمركز الثامن في جدول ترتيب هدافي الزمالك التاريخيين، بالتساوي مع زميله محمود عبدالرازق شيكابالا.

وأصبح زيزو على بعد هدفين فقط من معادلة جمال حمزة صاحب المركز السابع، برصيد 74 هدفًا، بينما يحتل الراحل حمادة إمام المركز السادس، بعدما سجل الثعلب خلال مسيرته مع الزمالك 84 هدفًا، بينما يحتل عبدالحليم علي مهاجم القلعة البيضاء السابق المركز الأول برصيد 134 هدفًا.

ويمتلك زيزو الفرصة للدخول إلى نادي المائة مع الفريق الأبيض حال استمراره، في ظل ارتفاع معدله التهديفي بالسنوات الأخيرة، في ظل نجاحه بتجاوز حاجز الـ 20 هدفًا لموسمين على التوالي.

وكان زيزو قد سجل هدف الزمالك الأول في شباك فريق أكاديمية سوار الغيني، في اللقاء الذي أقيم مساء الأحد، على أرضية استاد السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الكونفدرالية، برأسية قوية بعد عرضية متقنة من شيكابالا.

وقاد زيزو الزمالك لتصدر ترتيب المجموعة الثانية في الكونفدرالية، برصيد 6 نقاط من مباراتين، متفوقًا على فريقي ساجرادا الأنجولي وأبو سليم الليبي، حيث يمتلك كلا منهما 3 نقاط في المركزين الثاني والثالث، بينما يتذيل فريق أكاديمية سوار الغيني ترتيب المجموعة بدون رصيد من النقاط.