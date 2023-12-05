قبل كأس العالم للأندية.. حجازي يكتشف 14 شيئا جديدا في غرفة ملابس الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - عاد اللاعب المصري أحمد حجازي إلى المشاركة مجددًا مع الفريق الأول لكرة القدم في نادي الاتحاد السعودي، بعد غياب امتد 191 يومًا.

وكتب حجازي أول مشاركة له مع الاتحاد هذا الموسم، في مباراة الفوز (2-1) مع سباهان أصفهان الإيراني، ضمن الجولة السادسة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال آسيا.

البالغ من العمر 32 عامًا ظهر أخيرًا بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به في الرباط الصليبي في مباراة الاتحاد والفيحاء، 27 مايو 2023.

وبقي حجازي على أرضية ملعب الاتحاد وسباهان حتى الدقيقة 76.

14 شيئا جديدا في الاتحاد

تغير نادي الاتحاد كثيرًا منذ آخر مباراة لعبها أحمد حجازي في نهاية موسم 2022-2023.

- المدرب: كان البرتغالي نونو سانتو على رأس الجهاز الفني في الاتحاد قبل إصابة أحمد حجازي، ما تغير في منتصف نوفمبر، إذ غادر منصبه ليتولى الأرجنتيني مارسيلو جاياردو، المهمة الفنية.

- 10 لاعبين: انضم 10 نجوم دفعة واحدة في سوق الانتقالات الصيفية 2023 إلى الاتحاد، ليجد حجازي نفسه محاطًا في غرفة الملابس بلاعبين لم يسبق له مزاملتهم، أبرزهم كريم بنزيما وفابينيو ونجولو كانتي.

- كابتن جديد: خاض حجازي مباراة سباهان مرتديًا شارة القيادة بسبب غياب كريم بنزيما، لأن الفرنسي خلع منه شارة قيادة الاتحاد.

- ملكية جديدة: تحول نادي الاتحاد من ملكية عامة إلى ملكية خاصة، بعد استحواذ صندوق الاستثمارات العامة السعودي على 75% من ملكيته، لينضم إلى مجموعة تضم أندية الهلال والنصر والأهلي، إلى جانب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

- دوري أبطال آسيا: يرتدي حجازي قميص الاتحاد منذ أكتوبر 2020، لكنه لأول مرة يشارك معه في المسابقة القارية التي حصد النادي لقبها مرتين، عامي 2004 و2005 على الترتيب.

عودة تسعد جماهير الاتحاد

غاب حجازي عن الاتحاد في 27 مباراة متتالية بكل المسابقات الرسمية والودية.

واستقبلت شباك الاتحاد 24 هدفًا في فترة غياب أحمد حجازي بين 27 مايو و4 ديسمبر، على النحو الآتي:

- 5 أهداف في 4 مباريات بكأس الملك سلمان للأندية العربية

- هدف وحيد في مباراتين بكأس خادم الحرمين الشريفين

- 15 هدفًا في 16 مباراة بالدوري السعودي

- 3 أهداف في 5 مباريات بدوري أبطال آسيا

يشار إلى أن الاتحاد أنهى الموسم الماضي في الدوري السعودي كأقوى خط دفاع، برصيد 13 هدفًا في 30 مباراة، متفوقًا على الهلال الذي استقبل 5 أهداف أكثر، ما تغير في غياب حجازي الذي عاد إلى الملاعب أخيرًا.