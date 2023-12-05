4 لاعبين على باب الجزيرة.. صفقات "نارية" منتظرة في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - رتب الأهلي أوراقه للدخول بقوة في موسم الانتقالات القادم ودعم الفريق بنجوم في مراكز مختلفة واستقر بالفعل على أسماء الصفقات التي سيبرمها في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد التنسيق مع مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم.

ووفقًا لما علمه الخليج 365 فإن جلسات محمود الخطيب رئيس النادي والمفوض بالإشراف على قطاع الكرة مع كولر شهدت مناقشة هذا الملف والاستقرار على الاسماء.

الجوكر

يتصدر عمر كمال عبدالواحد لائحة المطلوبين في الأهلي حيث يقودها محمود الخطيب بنفسه مع عدلي القيعي رئيس شركة الكرة.

اللاعب الدولي الذي يجيد في أكثر من مركز اقترب بشدة من الأهلي بعد مكالمة الخطيب مع وليد دعبس رئيس نادي مودرن فيوتشر ورغبة اللاعب نفسه.

مهاجم محلي

ملف المهاجم واحدًا من أهم الملفات حيث يتصدر أحمد أمين "أوفا" مهاجم إنبي لائحة الترشيحات المحلية حيث سيتحرك الأهلي لضمه.

مهاجم أجنبي

تنتظر لجنة الكرة قرار كولر بشأن موديست حيث في حالة موافقته على رحيله في يناير سيتعاقد الأهلي مع أخر ويبرز اسم الغاني جوناثان سواه والبوركيني محمد كوناتي.

مهاجم أجنبي تحت السن

في حال تمسك كولر باستمرار موديست فسيتم التعاقد مع مهاجم أجنبي تحت السن وهناك 4 اسماء رشحها هاني رمزي رئيس لجنة اكتشاف المواهب ومهاجم لاتيني رشحه وكيل لشركة أمريكية معروض على مارسيل كولر نفسه.

ويدير موسم الصفقات القادم، عدلي القيعي الذي يدير ملف عمر كمال عبد الواحد وأمير توفيق المدير التنفيذي لشركة الكرة يدير ملف المهاجم وسيكون متواجد مع خالد عبدالقادر نائب رئيس شركة الكرة في ملف لاعبي إنبي حال تم فتح الحديث به.