بالتفاصيل,, الأهلي يصطحب 28 لاعبا في القائمة للمشاركة بمونديال الأندية

محمد اسماعيل - القاهرة - قرر النادي الأهلي، اصطحاب 28 لاعبا، ضمن قائمة الفريق المسافرة، للمملكة العربية السعودية، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية

وعلم موقع "الخليج 365" أن سبب قرار الأهلي بتواجد 28 لاعبا في قائمة البطولة، هو أن لوائح "فيفا" تنص على أنه يجوز لأي فريق استبدال أي لاعب بأخر لظروف قهرية مثل الإصابات مثلاُ، ولكن قبل المباراة الأولي بـ 24 ساعة فقط.

وأوضح المصدر، أن السبب الآخر وراء قرار اصطحاب 28 لاعبا، هو في حالة تخطي الفريق الأحمر منافسه في المباراة الأولى سواء اتحاد جدة أو أوكلاند سيستمر في السعودية حتى يوم 18 ديسمبر وهو موعد مباراة فلومينينسي البرازيلي، وبالتالي سيكون الفريق مضطر وقتها للسفر من السعودية إلى الإمارات لخوض بطولة السوبر المصري المقرر ان يبدأ من 23-28 ديسمبر، وبالتالي سيحتاج لجميع اللاعبين.

ويستعد الفريق الأول للنادي الأهلي، لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري، يوم الجمعة المقبلة، في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبعدها يتوجه مباشرة إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.