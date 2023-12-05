شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مصير أحمد فتوح في الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الساعات الماضية ظهور أحمد فتوح لاعب فريق الزمالك في مباراة الشباب أمام الأهلى بملعب النادى بميت عقبة، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول مصير فتوح، وهل اقترب من العودة للمشاركة مع الفريق الأول مرة أخرى من عدمه في ظل اقتراب انتهاء إيقافه وفقا لقرار مجلس الإدارة، وهو ما نجيب عنه في السطور التالية..

س: متى ينتهى إيقاف احمد فتوح في الزمالك؟

ج : تنتهى عقوبة إيقاف فتوح، يوم 8 من الشهر الجارى، حيث بدأ الإيقاف يوم 7 نوفمبر الماضى، على خلفية مغادرة معسكر الفريق قبل مواجهة زد في الدورى.

س: ماذا سيحدث بعد انتهاء الإيقاف ؟

ج: سيتم عقد جلسة مع جهاز الكرة لتحديد الإجراء الذى سيتم تنفيذه بعد انتهاء فترة الإيقاف.

س: هل سيشارك فتوح مع الفريق بعد انتهاء الإيقاف؟

ج: ترك معتمد جمال حرية اتخاذ قرارا مشاركة فتوح في التدريبات لمجلس الإدارة لتحديد مصيره خاصة أنه يرى أن هذا الأمر إدارى ويعود لمجلس الأدارة وليس من حقه التدخل في قرار تأديبى اتخذته الإدارة.

س: كيف تصرف اللاعب مع اقتراب انتهاء الإيقاف؟

ج: بدأ احمد فتوح مغازلة جمهور الزمالك عن طريق عدة طرق منها حضور مباراة فريق الشباب أمام الأهلى ، بالإضافة إلى نشر قلب أبيض مع جمهور الزمالك على انستجرام، إضافة إلى طلبه التوسط لدى الإدارة للعفو عنه .

س: ما موقف الإدارة من فتوح؟

كشف هشام نصر نائب رئيس نادى الزمالك إن اعتذار فتوح ، مع التوصل إلى اتفاق بشأن التجديد سيحسم مصير اللاعب مع النادي إلا أن هذا لم يحدث حتى الآن.