شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف يقود هجوم بلدية المحلة أمام طلائع الجيش بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لفريق بلدية المحلة تشكيل فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الجولة الثامنة لبطولة دورى nile على ستاد المحلة .

وجاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : أحمد حسين

خط الدفاع : نور الزموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - هشام حافظ

خط الوسط : يوسف حسن - ماجد هاني - عبد الرحمن اللاهوني - محمد أميسي - فيبو حكيم

خط الهجوم : حسام أشرف

ويتواجد على دكة البدلاء

محمود ماهر - محمد صابر - حسام حسن - محمد اشرف - عبد الناصر دي ماريا - ابراهيم شتا - محمد عادل أمو - أحمد مجدي كهربا - عبد الرحمن سمانة - ماهر ابراهيم - مؤمن راضي - معاذ أحمد

ويحتل بلدية المحلة المركز الثاني عشر في ترتيب جدول nile برصيد 9 نقاط جمعها من 6 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي،فاز الفريق في مباراتين وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراة واحدة وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

بينما يحتل طلائع الجيش المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة جمعها من 7 مباريات،فاز في 3 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل 7 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.