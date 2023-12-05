شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكشف موقفه من ضم أحمد عبد القادر بعد اقتراب الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه لا يستطيع التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد اقتراب رحيل اللاعب عن المارد الأحمر.
وقال فرج عامر فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "فى الملعب وأنت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق:" من الصعب أن يتعاقد سموحة مع أحمد عبد القادر خلال الفترة الحالية بسبب الأمور المالية ، موضحاً ان تعاقد سموحة مع عبد القادر في وقت سابق يختلف عن حالياً.
وقال فرج عامر أن ناديه طلب التعاقد مع معتز محمد مدافع الأهلي الشاب بجانب محمد زعلوك مهاجم الفريق الشاب ، موضحاً أن الاهلي رفض إعارة أحمد نبيل كوكا لسموحة ومعه معتز محمد في الموسم الماضي .
واضاف:" طلبت التعاقد مع زعلوك مهاجم الأهلي الشاب على سبيل الإعارة ودائما احب أن اكتشف اللاعبين ، وأتم:" أنا اكتشفت محمد عبد المنعم فى سموحة كما نجحت في إعادة مصطفى فتحي للتألق مُجدداً.
أكد فرج عامر أن فوز الفريق أمام نادي فاركو أمس ضمن مباريات الجولة من مسابقة الدوري المصري الممتاز كان مهم للغاية فى مشوار الفريق فى البطولة.
واضاف:" اقدر أحمد سامي للغاية واتعامل معه بحب لأنه مميز والحمد لله أنا قدمت مدربين كثيرين للكرة المصرية ، ولكن أحمد سامي رجل جاد وصادق وأنا احب هذا التعامل وتابع:" أحمد سامي مش جاي ياكل عيش فى سموحة وله تطلعات رائعة مع الفريق، وهدفنا هذا الموسم المربع الذهبي.
وفاز سموحة على نظيره فاركو بهدفين مقابل هدف ضمن مباريات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
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