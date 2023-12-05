شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يكشف موقفه من ضم أحمد عبد القادر بعد اقتراب الرحيل عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فرج عامر رئيس نادي سموحة أن فريقه لا يستطيع التعاقد مع أحمد عبد القادر لاعب الاهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بعد اقتراب رحيل اللاعب عن المارد الأحمر.

وقال فرج عامر فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "فى الملعب وأنت سايق" مع الإعلامي إبراهيم فايق:" من الصعب أن يتعاقد سموحة مع أحمد عبد القادر خلال الفترة الحالية بسبب الأمور المالية ، موضحاً ان تعاقد سموحة مع عبد القادر في وقت سابق يختلف عن حالياً.

وأضاف:" ما أعلمه أن عبد القادر هدفه الاحتراف خارج مصر الفترة المقبلة، ومن الصعب يأتي سموحة ولن يكون من السهل أن يتحمّل أي فريق المبلغ الذي يحصل عليه اللاعب في الأهلي.

وقال فرج عامر أن ناديه طلب التعاقد مع معتز محمد مدافع الأهلي الشاب بجانب محمد زعلوك مهاجم الفريق الشاب ، موضحاً أن الاهلي رفض إعارة أحمد نبيل كوكا لسموحة ومعه معتز محمد في الموسم الماضي . واضاف:" طلبت التعاقد مع زعلوك مهاجم الأهلي الشاب على سبيل الإعارة ودائما احب أن اكتشف اللاعبين ، وأتم:" أنا اكتشفت محمد عبد المنعم فى سموحة كما نجحت في إعادة مصطفى فتحي للتألق مُجدداً.