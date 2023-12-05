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طرح تذاكر السوبر الرباعى المصرى بالإمارات

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القاهرة - سامية سيد -  

طرحت التذاكر الخاصة ببطولة السوبر المصري بمشاركة أربعة فرق وهي الأهلي و بيراميدز وفيوتشر وسيراميكا والتي تستضيفها دولة الإمارات الشقيقة خلال الفترة من 25  إلى 28 ديسمبر الجاري، وتم طرح التذاكرعبر موقع  https://abu-dhabi.platinumlist.net/ar/sport/sport-football/eyptian-super-cup

 

وأعلن مجلس أبو ظبي الرياضي 25 ديسمبر موعداً لمباراة فيوتشر وبيراميدز ومباراة الأهلي مع سيراميكا فى كأس السوبر المصري فى نسخته الجديدة. وتسافر الفرق يوم 22 ديسمبر استعدادا لانطلاق البطولة فى مدينة أبو ظبي.

 

وحسب ما أعلنه مجلس أبو ظبي، فإن مباراة المركز الثالث ستقام 28 ديسمبر، كما ستقام المباراة النهائية فى نفس اليوم.

 

وكان اتحاد الكرة قد قرر تغيير شكل بطولة كأس السوبر لتقام بمشاركة 4 فرق بدلًا من إقامتها من مباراة واحدة بمشاركة فريقين كما كان في السابق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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