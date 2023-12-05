شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب والرياضة تستقبل بعثة التايكوندو والبارتايكوندو بعد المشاركة فى الجائزة الكبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، علي إنابة الدكتور الدكتور ماهر الغريب مدير عام الحافز والتكريم والموهوبين، لاستقبال بعثة التايكوندو والباراتايكوندو، بعد المشاركة ببطولة الجائزة الكبرى والتي أقيمت مدينة مانشستر الإنجليزية، بحضور المستشار محمد مصطفي رئيس الإتحاد المصري للتايكوندو.

حيث حققت سلمى علي لاعبة منتخب مصر للباراتايكوندو الميدالية الفضية، بمنافسات وزن 52 كجم، كما حصد سيف عيسى لاعب منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الفضية بمنافسات وزن تحت 80 كجم، وذلك رغم معاناته من الإصابة.

وقال صبحي: "أن رياضيين مصر اعتلوا منصات التتويج وتحقيق أكثر من 2800 ميدالية متنوعة ما بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات الدولية والقارية والعربية، وكذلك تحقيق أكثر من 584 ميدالية متنوعة من بين الذهبية والفضية والبرونزية في مختلف البطولات وبمشاركة 350 لاعب ولاعبة بارالمبي".

وجدد الوزير التأكيد علي حرص فخامة الرئيس علي دعم الرياضيين معنوياً ومادياً بما يتناسب مع حجم الانجازات التي يحققونها، لتكون هذه الزيادة دافعاً إضافياً للاعبين لتحقيق نتائج إيجابية وتحقيق انجازات جديدة تضاف لسجلات نجاحات الرياضة المصرية، ونستهدف بناء جسور قوية بين الحكومة والرياضيين، وتوفير كافة الامكانات لتطوير الرياضة في مصر وتحقيق النجاحات الرياضية على المستوى الدولي.