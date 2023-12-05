محمد صلاح ضد شيفيلد يونايتد.. لقطة واحدة مضيئة لـ الفرعون

يستعد الفرعون المصري محمد صلاح، لقيادة ليفربول في مباراته المقبلة ضد شيفيلد يونايتد، في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وستنطلق مباراة ليفربول ضد شيفيلد يونايتد في تمام العاشرة إلا ربع مساء غد الأربعاء، في الجولة الـ 15 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسيسعى محمد صلاح لتحقيق عدة أرقام قياسية في مباراته أمام شيفيلد يونايتد، والتي تنتظر تسديدة واحدة صحيحة من الفرعون في مرمى الفريق العائد من جديد للدوري الممتاز.

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تاريخ مواجهات محمد صلاح ضد شيفيلد يونايتد

وسبق للفرعون المصري محمد صلاح، مواجهة شيفيلد يونايتد في 4 مباريات من قبل، حقق فيها جميعها الفوز والتي جاءت بقميص ليفربول.

ولم ينجح محمد صلاح في التسجيل في شباك شيفيلد يونايتد سوى في مباراة وحيدة، والتي أقيمت في إطار منافسات الجولة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2019-2020.

وغاب شيفيلد يونايتد عن الدوري الإنجليزي الممتاز في أخر موسمين، بعد هبوطه للتشامبيونشيب.