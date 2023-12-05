الاهلي يوجه تحذيرًا للمستبعدين من قائمة مونديال الأندية

وجه خالد بيبو، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي، تحذيرًا للاعبين المستبعدين من القائمة المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023.

وأكد أحمد حسن، نجم الكرة المصرية السابق، أن خالد بيبو، قام بتحذير اللاعبين المستبعدين من قائمة مونديال الأندية، من مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك”:”خاص | خالد بيبو يحذر مستبعدي الاهلي من قائمة المونديال من السوشيال ميديا”.

وقرر مدير الكرة بالقلعة الحمراء، تحذير المستبعدين من القائمة لمنع أي أزمة قد تحدث في الساعات القادمة، مع المدير الفني أو الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

أقرأ أيضاً- جاياردو يحسم موقف بنزيما من مواجهة الاهلي المحتملة في كأس العالم

واستقر السويسري مارسيل كولر، على قائمة الاهلي في كأس العالم للأندية والتي جاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – حمزة علاء.

الدفاع: محمد هاني – رامي ربيعة – علي معلول – أكرم توفيق – محمد عبد المنعم – ياسر إبراهيم – كريم الدبيس – خالد عبد الفتاح.

الوسط: عمرو السولية – أليو ديانج – إمام عاشور – مروان عطية – محمد مجدي «أفشة» – حسين الشحات – طاهر محمد طاهر – كريم فؤاد – أحمد نبيل كوكا.

الهجوم: محمود كهربا – أنتوني موديست – بيرسي تاو.