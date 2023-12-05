مدرب تشيلسي يحذر من خطورة ثنائي الهجوم في مانشستر يونايتدما

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد مساء، غدا الأربعاء، ضمن منافسات قمة الجولة الخامسة عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويسعى تشيلسي لمواصلة نتائجه الإيجابية والفوز على نظيره مانشستر يونايتد للتقدم في ترتيب الدوري.

ويدخل تشيلسي مواجهة مانشستر يونايتد بمعنويات عالية بالفعل خاصة عقب الانتصار على نظيره برايتون يوم الأحد الماضي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ومع ذلك حذر ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب نادي تشيلسي، فريقه من هجوم مانشستر يونايتد.

وأشار بوتشيتينو أن كلا من ماركوس راشفورد وأليخاندرو جارناتشو يشكلون هجوما مميزا على أي خط دفاع.

وقال بوتشيتينو في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: “لا يمكننا السماح لهم بتجاوز وتيرة اللاعبين الهجوميين. يجب أن نكون أذكياء في الطريقة التي سنحاول بها. راشفورد، جارناتشو، لاعبون مختلفون يمكنهم التحرك بسرعة كبيرة ومحاولة اللعب في النصف المقابل من الملعب”.

ويحتاج مانشستر يونايتد للخروج بنتيجة إيجابية أمام تشيلسي بعد الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد يوم السبت الماضي.