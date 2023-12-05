تعليق مفاجئ من ميسي بشأن الدوري السعودي

أطلق البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي الأمريكي، تصريحات نارية بشأن كواليس انتقاله إلى ناديه الحالي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وكشف ليونيل ميسي رأيه في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الاحتراف فيه بعد رحيله عن باريس سان جيرمان الفرنسي.

وحصل ميسي اليوم على جائزة الرياضي الأفضل في عام 2023، والمقدمة من المجلة الأمريكية.

وقال ميسي في تصريحاته لمجلة “تايم” الأمريكية”:” خياري الأول كان العودة لبرشلونة، لكنها لم تكن ممكنة، لقد حاولت، لكن هذا لم يحدث “.

وأضاف البرغوث الأرجنتين:” صحيح أنني فكرت كثيرا بعد ذلك في الانتقال إلى الدوري السعودي، حيث أعرف البلد جيدا، وقد أنشأوا بطولة قوية جدا يمكن أن تصبح دوريا مهما في المستقبل القريب “.

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وتابع نجم إنتر ميامي:” بصفتي سفيرا للسياحة في البلد، كانت وجهة تجذبني، خاصة لأنني استمتعت بكل ما زرته فيها، وأعرف كيف تنمو كرة القدم في البلاد، وبسبب الجهود التي يبذلونها لخلق بطولة من نخبة نجوم كرة القدم “.

واختتم ميسي:” كان أمامي خياران إما السعودية أو الدوري الأمريكي، وكليهما أثار اهتمامي.. التأقلم على الحياة في أمريكا كان سهلًا للغاية، يمكن القول إنني لا أشكو من أي شيء حاليًا.. ربما كان أصعب شيء بالنسبة لي التكيف مع حركة المرور ومع الحرارة والرطوبة في الصيف”