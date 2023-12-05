تين هاج يثير الجدل بتصريحات غريبة عن لاعبي مانشستر يونايتد

أثار الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، الجدل بتصريحات عن لاعبي الفريق، قبل مواجهة تشيلسي، غدا الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 15 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وأشارت بعض التقارير الصحفية خلال الأيام القليلة الماضية أن هناك أزمة داخل غرفة ملابس مانشستر يونايتد، بسبب غضب بعض اللاعبين من المدرب الهولندي.

ويرى تين هاج أن أي لاعب يجب أن لا يكون سعيد إذا بقى على دكة البدلاء.

وقال تين هاج: “أنا أستمع دائمًا إلى لاعبي فريقي وأمنحهم دائمًا الفرص ليقولوا، إذا كان لدى اللاعبين رأي مختلف بالطبع سأستمع. ربما أخبرني واحد أو اثنان، لكن الأمر بشكل عام هو أن الأغلبية تريد اللعب بهذه الطريقة الشجاعة الاستباقية والديناميكية، وهذا ما يريدونه”.

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وأضاف: “يمكنك أن ترى أن اللاعبين يدعمون ذلك بسبب الأداء ضد إيفرتون وغلطة سراي، نحن نتحسن حقًا، لا يمكننا أن نسجل الهدف الذي سجلناه ضد إيفرتون إذا لم يحتضنه اللاعبون”.

وأتم المدرب الهولندي: “بالطبع هناك دائمًا في كل فريق لاعبون لا يلعبون ليسوا سعداء، وليسوا مختلفين عن المعتاد، عليك انتظار الفرصة و يمكن أن يأتي ذلك، لكن لا توجد مشكلة”.