ثلاثي نيس يفضح عنصرية جالتييه بتصريحات مثيرة

كشفت تقارير فرنسية عن تطورات قضية إتهام كريستوف جالتييه المدير الفني السابق لنادي باريس سان جيرمان بالعنصرية ضد اللاعبين المسلمين في نيس.

ووفقاً لصحيفة “ليكيب” الفرنسية فقد كشف الجهاز الإداري ولاعبي نيس تعامل جالتييه معهم بعنصرية.

اعترف جوليان فورنييه، المدير الرياضي السابق لنادي نيس أن جالتييه كان يكره وجود لاعبين مسلمين في الفريق.

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وعندما اقترح فورنييه ضم لاعب من تركيا قال مدرب نيس السابق: ” أنت لا تفهم، لا أريد المزيد من السود أو العرب”.

وقال مساعد المدرب فيريدريك جيوري أن جالتييه علق على تعاقد نيس مع الجزائري بلال براهيمي في عام 2022 قائلاً: “مسلم آخر، لا أريده كفى لدينا الكثير منهم”.

واضاف جيوريا أن جالتييه كان يصف الثنائي يوسف عطال وهشام بوداوي بـ”الرجال القذرين”.

واشارت “ليكيب” أن سبب عداء جالتييه مع اللاعبين المسلمين هو صومهم لشهر رمضان.