الهلال السعودي يدرس تجديد عقد علي البليهي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

تدرس إدارة نادي الهلال السعودي تمديد عقد مدافع الفريق علي البليهي حتى عام 2025، وفقا لصحيفة عكاظ الرياضية.

وينتهي عقد علي البليهي مع الهلال السعودي عام 2024، إذ أن إدارة النادي السعودي جددت عقد اللاعب في مطلع شهر يناير 2023، لمدة عام واحد مع أحقية التجديد لعام آخر.

وحقق الهلال الفوز على النصر بنتيجة 4-0، في المباراة السابقة ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي للمحترفين "روشن"، لينفرد بصدارة الدوري برصيد 41 نقطة وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثاني النصر.

ويستعد الهلال السعودي لمواجهة الطائي، في الخامسة مساء يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الجولة السادسة عشر من البطولة.