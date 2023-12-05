برنامج تأهيلي لـ شيكابالا وأوباما وعبدالشافي في مران الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - استأنف الفريق الأول لنادي الزمالك تدريباته اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها بعد غدا الخميس في الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وضع الجهاز الفني للفريق خلال المران، برنامجاً تأهيلياً خاصاً للثنائي محمود عبد الرازق "شيكابالا" و محمد عبد الشافي لاعبا الفريق، حيث أدي الثنائي مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة والاستشفائية داخل صالة الجيمانيزيوم بمقر النادي لعلاج الإرهاق.

ولم يشارك الثنائي في باقي فقرات المران بناء على قرار الجهاز الفني للفريق بقيادة معتمد جمال بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة، لتجهيزهما بالشكل الأمثل للمباريات المقبلة.

كما وضع الدكتور محمد أسامة، برنامج تأهيلي ليوسف أوباما صانع ألعاب الفريق، على هامش المران وذلك بسبب معاناة اللاعب من إصابة بكدمة في العضلة الأمامية، تعرض لها خلال مباراة الزمالك الأخيرة أمام سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وقام طبيب الزمالك بإجراء فحوصات طبية لـ"يوسف أوباما"، وبناء عليه تم وضع برنامج تأهيلي وعلاجي لتجهيزه بالشكل الأمثل للمشاركة مع الفريق في الفترة المقبلة.

وخاض "أوباما" جلسة علاجية داخل العيادة الخاصة بالفريق الأول بمقر النادي، بعدها خاض مجموعة من التدريبات التأهيلية المتنوعة داخل أرضية الملعب تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق، و حرص الدكتور محمد أسامة على الاطمئنان على اللاعب ومتابعة حالته.