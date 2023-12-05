تبدأ من 59 جنيه.. أسعار تذاكر السوبر المصري في الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن مجلس أبو ظبي الرياضي أسعار تذاكر السوبر المصري المقام في الإمارا، بمشاركة أربعة أندية، الأهلي بطل الدوري، بيراميدز الوصيف، سيراميكا كليوباترا بطل كأس الرابطة، فيوتشر رابع الدوري.

وجاءت أسعار تذاكر السوبر المصري كالآتي:

الدرجة السابعة :7.08 درهم

الدرجة السادسة 14.17 درهم

الدرجة الخامسة : ٢١.٢٥ درهم

الدرجة الرابعة :28.3 درهم

الدرجة الثالثة:35.4درهم

الدرجة الثانية : 70.84 درهم

الدرجة الأولى:85.01 درهم

وتنطلق بطولة السوبر المصري يوم 25 ديسمبر 2023، فيما تقام مباريات النهائي يوم 28 من نفس الشهر.