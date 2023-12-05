"كان خياري الأول برشلونة".. ميسي يعلق على اختياره كأفضل رياضي لعام 2023 من مجلة تايم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

اختارت مجلة "Time" الأمريكية النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب إنتر ميامي كأفضل رياضي لعام 2023، وعلق اللاعب في تصريحات للمجلة على هذا الاختيار.

وقال ميسي: "الحقيقة هي أنه لحسن الحظ، كان لدي العديد من الخيارات المطروحة على الطاولة في الانتقالات السابقة والتي كانت مثيرة للاهتمام، وكان علي تحليلها والتفكير فيها، وتقييمها مع عائلتي، قبل اتخاذ القرار النهائي بالقدوم إلى ميامي".

أضاف: "كان خياري الأول هو العودة إلى برشلونة، لكن ذلك لم يكن ممكنا، حاولت العودة ولم يحدث، وفي الواقع، كانت المملكة العربية السعودية في هذا المزيج إلى حد كبير".

واصل: "صحيح أيضًا أنني لاحقًا كنت أفكر كثيرًا في الذهاب إلى الدوري السعودي، حيث أعرف البلد وخلقوا منافسة قوية جدًا يمكن أن يصبح دوريًا مهمًا في المستقبل القريب، باعتباري سفيرًا للسياحة في البلاد، كانت هذه الوجهة التي جذبتني، خاصة لأنني استمتعت بكل ما زرته، وبسبب كيفية نمو كرة القدم في البلاد وبسبب الجهود التي يبذلونها لإنشاء منافسة كبرى."

اختتم ميسي لمجلة "تايم": "لقد كانت السعودية أو الدوري الأمريكي لكرة القدم، وبدا كلا الخيارين مثيرين للاهتمام للغاية بالنسبة لي".

يذكر أن ميسي رفض عرضا من نادي سعودي خلال الانتقالات الصيفية الماضية وانتقل إلى إنتر ميامي الأمريكي.