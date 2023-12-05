"سجل باهر بالإصابات".. متولي لا يفارق مستشفى الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - يبدو أن محمود متولي لاعب النادي الأهلي لن تتركه الإصابات منذ توقيعه مع المارد الأحمر عام 2019.

وانتقل متولي من الإسماعيلي إلى الأهلي عام 2019، وكان من المنتظر منه أن يصبح واحد من الأعمدة الرئيسية في الفريق.

متولي في كل مباراة يشارك بها مع الأهلي يقنع الجماهير بإمكاناته التي تعتمد على الخروج بالكرة من الخلف وهي ميزة قليلة بين المدافعين المصريين.

ويغيب محمود متولي عن صفوف الأهلي منذ شهر يونيو الماضي بسبب الإصابات التي تعرض لها خلال تلك الفترة، وحتى الآن.

وأوضح مصدر داخل النادي الأهلي طبيعة الإصابة الجديدة لمدافع الفريق الأول لكرة القدم محمود متولي والتي يغيب بسببها حاليا عن المشاركة في التدريبات الجماعية.

وقال المصدر بالنادي الأهلي في تصريحات لمصراوي إن متولي اشتكى من آلام في العضلة الأمامية لم تصل إلى مرحلة الشد وحالته تتحسن.

ولكن بالنظر لسجل إصابات متولي نجد أنه أصيب أكثر من مرة بعد توقيعه للأهلي.

بدأ مسلسل إصابات متولي عندما أصيب في 21 سبتمبر عام 2019، وغاب على إثر تلك الإصابة لمدة 28 يومًا ليفقد الفريق جهوده في 5 مباريات.

ثم أصيب متولي مرة أخرى وأدت هذه الإصابة لابتعاده عن الملاعب لفترة طويلة، وصلت إلى 51 يومًا، حيث أصيب من يوم 17 أغسطس عام 2020، وعاد 5 مايو 2021.

في 8 نوفمبر عام 2022، أصيب مرة أخرى وعاد 29 نوفمبر ليغيب لمباراة واحدة.

تكررت الإصابة في 26 فبراير عام 2023، ليغيب حتى 12 إبريل عام من نفس العام ليفقد الأهلي جهوده في 45 يومًا.

وفي 21 يونيو أصيب نجم الأهلي إصابة عضلية أبعدته عن الملاعب لمدة شهر، ليعود 21 يوليو من عام 2023.