"أبطال أفريقيا".. الاتحاد السعودي يكشف الإعلان الترويجي لكأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

كشف الاتحاد السعودي لكرة القدم الإعلان الترويجي لبطولة كأس العالم للأندية 2023 المقامة في السعودية، ونشر مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التغريدات "إكس" وعلق: "بحواريها وسكانها ملاعبها وجماهيرها، جدة تقول للعالم، هلا بالأبطال في كأس العالم للأندية، السعودية 2023".

وشهد الإعلان الترويجي للبطولة ظهور اللاعب السعودي محمد نور، بالإضافة إلى النادي الأهلي وهتاف "أبطال أفريقيا".

وتنطلق بطولة كأس العالم للأندية 2023 يوم 12 ديسمبر المقبل بمشاركة كلا من: اتحاد جدة السعودي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، مانشستر سيتي الإنجليزي، الأهلي المصري، كلوب ليون المكسيكي، فلومينينسي البرازيلي، أوراوا ريد دياموندز الياباني.