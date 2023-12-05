شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل الرسمى لمنتخب السيدات فى مواجهة الحسم أمام السنغال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة محمد كمال، عن التشكيل الرسمي لمواجهة نظيره المنتخب السنغالي الذي يقام مساء اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب ستاد السلام بالقاهرة، في إياب الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

وضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: مها الدمرداش

خط الدفاع: ندا عماد، نورا خالد، ايمان حسن

خط الوسط: سامية ادم، مهيرة علي، منة طارق، مايا ايهاب

خط الهجوم: سارة اسماعيل، ليلي شريف، حبيبة عصام

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي اقيمت على ملعب لات ديور بثيس بدكار، مساء الخميس الماضي انتهت بفوز منتخب السنغال بربعاية نظيفة.