شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى المحترفين بعد انتهاء الجولة الحادية عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة الـ11 من دورى القسم الثانى أ " المحترفين " اليوم والتي أقيمت فيها 3 مباريات حيث واصل قطار السكة الحديد انتصاراته خارج ملعبه على حساب دكرنس بهدف مقابل للاشئ ، بينما تعادل القناة مع أبو قير للأسمدة 0/0 ، وهى نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة جمهورية شبين ووادى دجلة .

وكانت المباريات السبعة الأخرى التي انتهت بالأمس أسفرت عن فوز بتروجت بثلاثية نظيفة على بروكسى، كما استعاد حرس الحدود المركز الثانى برصيد 21 نقطة بعد فوزه أيضا على طنطا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحل لافيينا في المركز الثالث بنفس الرصيد من النقاط بعد فوزه على مكادى بهدف دون مقابل.

كما تعادل أسوان وبترول أسيوط سلبيا، بينما فاز وى على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، وهى نفس النتيجة التى انتهت بها لقاء النجوم على النصر للتعدين، بينما تعادل غزل المحلة وراية 0/0 .

ترتيب دورى المحترفين بعد الجولة الـ11 :-



دوري المحترفين



