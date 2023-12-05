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أحمد ياسر ريان يقود هجوم سيراميكا أمام البنك الأهلى فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة انبي في الجولة الثامنة من بطولة الدوري العام ، وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

 

حراسة المرمى: محمد بسام 

 

خط الدفاع: محمد شكري  - احمد رمضان بيكهام - رجب نبيل - أحمد هاني. 

 

خط الوسط: محمد إبراهيم - محمد التوني - محمد عادل -صديق ايجولا- محمود زلاكة.

 

خط الهجوم:  احمد ياسر ريان.

 

يجلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري - چاستيس ارثر - خالد صبحي - احمد القرموطي - محمد عنتر - عبد الرحمن بودي - محمود نبيل - چون ايبوكا - رشيد أحمد.

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