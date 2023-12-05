شكرا لقرائتكم خبر عن أهلى 2008 يهزم الزمالك 3/2 فى دورى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2008 على ضيفه الزمالك، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة الجمهورية.

افتتح مهند الشامي التسجيل للأهلي من متابعة لركلة جزاء سددها بنفسه وتصدى لها حارس الزمالك، قبل أن ترتد له ويسجلها في الشباك، وأدرك الزمالك التعادل، قبل أن يسجل آدم علاء الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وأضاف عمر هشهش الهدف الثالث بعد هجمة مرتدة رائعة، وخلال الشوط الثاني قلص الزمالك الفارق، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي 3 / 2.

وبدأ «أهلي 2008» المباراة بتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: عمر النحاس.

الدفاع: حمزة الدجوي - عمر هشهش - حسن محمد - مهند الشامي.

وسط الملعب: عمر كمال - صالح موسى - بلال عطية - عبد الرحمن رامي «مانو» - آدم علاء.

الهجوم: حمزة عبد الكريم.

وشارك محمد صبري شندي بدلًا من صالح موسى، ويوسف محمود «أوفا» بدلًا من عمر كمال.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2008» رصيده إلى 30 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل والفوز بركلات الترجيح في مباراة واحدة، والتعادل والخسارة بركلات الترجيح في مباراة واحدة، مسجلًا 38 هدفًا مقابل 12 هدفًا في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2008 بالأهلي كلا من محمود بيومي مديرًا فنيًّا، ووائل إسماعيل مدربًا مساعدًا، ومصطفى عبد العظيم مدرب الحراس، وسيد عرفان الإداري، ومحمد الجمال طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال والإعداد البدني، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.