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الزمالك يصرف مكافأت فريق 2003 بعد الفوز على الأهلى ببطولة الجمهورية.. صور

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القاهرة - سامية سيد - قام مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، بصرف المكافأة الخاصة لفريق كرة القدم مواليد 2003، بعد الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف في الجولة الخامسة عشر لبطولة الجمهورية للشباب.

وحرص هشام نصر نائب رئيس النادي والدكتور حسام المندوه أمين الصندوق و أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة، على الاجتماع مع اللاعبين والجهاز الفني لفريق 2003 بقيادة إبراهيم صلاح، وتقديم التهنئة لهم بعد الفوز الأخير على الأهلي في بطولة الجمهورية.

وأكد مجلس إدارة الزمالك للاعبين والجهاز الفني على توفير كافة سبل الدعم والمساندة خلال الفترة المقبلة لهم ولكافة فرق القطاع، لمواصلة تحقيق النتائج المميزة.

ومن جانبه قدم إبراهيم صلاح المدير الفني للفريق الزمالك مواليد 2003 الشكر لمجلس الإدارة على الدعم والمساندة.

الاحتفال بفريق 2003
الاحتفال بفريق 2003

 

فريق 2003 بالزمالك
فريق 2003 بالزمالك

 

فريق 2003 مع أمين الصندوق
فريق 2003 مع أمين الصندوق

 

فريق 2003 يتسلمون المكافات
فريق 2003 يتسلمون المكافات

 

هشام نصر يصافح لاعبي الزمالك
هشام نصر يصافح لاعبي الزمالك

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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