محمود كهربا يقود هجوم الأهلى أمام شباب بلوزداد الجزائرى بدورى الأبطال

القاهرة - سامية سيد - استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادى الاهلى على الدفع بمحمود عبد المنعم كهربا لاعب فريقه في تشكيل المارد الأحمر بمباراة شباب بلوزداد الجزائري بدوري الابطال.

ويفضل كولر البدء بكهربا في قيادة هجوم الاهلى لقدرته على أداء الجانب الهجومى بشكل متميز ويفوق قدرات الثنائى الفرنسي انتونى موديست وصلاح محسن.

وشارك كهربا فى التشكيل الأساسى لمباراة الأهلى ويانج أفريكانز التنزانى التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، فيما جلس صلاح محسن على دكة البدلاء، وغاب الفرنسى أنتونى موديست عن اللقاء بسبب الإصابة بشد فى العضلة الضامة.

ويستعد الأهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري فى السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

ويأمل الأهلي، صاحب لقب آخر نسخة من بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الوداد المغربي، فى تحقيق اللقب الثانى عشر فى النسخة الحالية.

ويتصدر النادي الأهلي قائمة أكثر الفرق تتويجا ببطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 11 لقبا، بينما يأتي الزمالك في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب بالتساوي مع مازيمبي الكونغولي.