شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية علامة فارقة على طريق نهضة الرياضة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن البنية الرياضية المصرية جاهزة لاستضافة مختلف البطولات والمنافسات الرياضية القارية والعالمية بفصل دعم القيادة السياسية المصرية للرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية.

وأشار الوزير إلى استمرار التنسيق والتواصل مع الاتحاد الأفريقى AU للحصول على الموافقة النهائية من الاتحاد لاستضافة مصر لمنافسات دورة الألعاب الأفريقية 2027 بالتنسيق مع كل من اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، واتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية "أنوكا".

جاء ذلك خلال اجتماعه الذى عقده صباح اليوم الثلاثاء بمسئولى الاتحاد الأفريقى AU عبر تقنية الفيديو كونفرانس. وذلك بحضور اللواء أحمد ناصر رئيس اتحادية الكونفدراليات الرياضية الأفريقية "الأوكسا"، والدكتور برنارد باتريك أوجويل رئيس الهيئة الاستشارية بالمجلس الرياضى للاتحاد الأفريقى، الدكتور حسن مصطفى على، نائب رئيس المجلس الاستشارى الرياض، البروفيسور خالد أبوزيان عضو المجلس الاستشارى الرياض، السيد روبرت أوغست كبير مسؤولى الرياضة فى قسم الثقافة والرياضة بالاتحاد الأفريقى، ومن الأوكسا الدكتور عماد البنانى، الآنسة ندى مشاعل، لينا كيسى سكرتيرة المجلس الاستشارى الرياضى بالاتحاد الأفريقى، السيد جوناس سيل مسئول بالمجلس، بالإضافة إلى ديسيوس تشيباندى منسق المجلس الرياضى الاستشارى للاتحاد الأفريقى ومن مكتب مفوضية الاتحاد الأفريقى للشئون الاجتماعية والصحة والرياضة.

وتضمن الاجتماع استعراض الملف المصرى المقدم للاتحاد الأفريقى لاستضافة مصر منافسات دورة الألعاب الأفريقية 2027، وكذلك استعراض جاهزية البنية التحتية الرياضية المصرية لاستضافة دورة الألعاب الأفريقية وغيرها من الأحداث والفعاليات والبطولات العالمية والقارية، فى ظل تمتع مصر بكافة المقومات الأساسية على مختلف الأصعدة.

وذكر الدكتور أشرف صبحى خلال الاجتماع أن الحكومة المصرية تُنسق بشكل مستمر الآن مع الاتحاد الأفريقى والأنوكا والأوكسا واللجنة الأولمبية المصرية؛ لإنهاء كافة الموافقات والإجراءات التنظيمية، وذلك فى ظل توافر الإمكانيات والمنشآت الرياضية فى جميع المحافظات، وفى مقدمتها منها مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية فى العاصمة الإدارية الجديدة والتى تعتبر الأفضل فى قارة أفريقيا والشرق الأوسط والقادرة على استضافة أكبر الأحداث العالمية.

وجدد الدكتور أشرف صبحى، التأكيد على قدرات الدولة المصرية فى البنية التحتية الرياضية، وتطورت البنية الأساسية للدولة المصرية بصفة عامة بشكل كبير، وأيضًا تطورات البنية الرياضية، وامتلاك مصر لخبرات كبيرة ومختلفة فى هذا الشأن، تؤهلها بشكل كبير لاستضافة الاوليمبياد وليس دورة الألعاب الأفريقية فقط.

وقال صبحى : "نعمل وفق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، ودعمه ومتابعته المتواصلة لملف العمل بمنظومة الشباب والرياضة، والتى وضعت مصر فى مكانة عالمية غير مسبوقة سواء من حيث استضافة البطولات والمحافل الرياضية العالمية أو من خلال النتائج التى يحققها أبطالنا فى مختلف المنافسات، وذلك بفضل توافر البنية الإنشائية الرياضية ذات المواصفات العالمية التى أصبحت تتمتع بها مصر حالياً، الأمر الذى جعلنا جاهزين دائما وبشكل مستمر لاستضافة البطولات الدولية والقارية".

كما لفت وزير الشباب والرياضية إلى أن مصر تعتبر الدولة الوحيدة فى العالم التى أعادت الحياة إلى الرياضة العالمية بعد توقف بسبب انتشار فيروس كورونا بفضل الابتكار المصرى، الذى شهد العالم تطبيقه لأول مرة فى بطولة العالم لكرة اليد، وهو ابتكار نظام الأكواد الطبية الذى تم اتباعه فى جميع دول العالم فيما بعد، والمعروف باسم الفقاعة الطبية الكاملة.

وتقدم مسئولى الاتحاد الأفريقى والأوكسا، بالشكر والتقدير والامتنان للحكومة المصرية ووقوفها بكل الطرق من أجل الارتقاء بمنظومة الرياضة الأفريقية، مشيدين بالتطور الملحوظ والكبير الذى طرأ على الرياضة الأفريقية من تطورات كبيرة على مستوى البنية التحتية الرياضية والتنظيمية فى كافة المنافسات التى تُلعب تحت مظلة الاتحاد الأفريقى، وهذا ما شاهدنا فى الآونة الأخيرة.

وقد تلقت وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية المصرية خطابات من رئيس اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية الأفريقية الأنوكا بشأن الموافقة على منح مصر تنظيم دورة الألعاب الأفريقية.