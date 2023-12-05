شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة طلائع الجيش وبلدية المحلة فى دورى nile اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق طلائع الجيش الفوز على نظيره بلدية المحلة بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة دورى nile.

افتتح التسجيل لطلائع الجيش كريم طارق في الدقيقة 22 قبل أن يضيف محمد فتح الله الهدف الثانى في الدقيقة 27 من عمر المباراة.

وتعرض يوسف حسن لاعب بلدية المحلة للطرد فى الدقيقة 45 من عمرالشوط الأول بعد حصوله على الإنذار الثانى نتيجة التدخل العنيف تجاه كريم حلاوة لاعب طلائع الجيش.

بهذه النتيجة يقتحم طلائع الجيش المربع الذهبي مؤقتا فى المركز الثالث فى جدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة جمعها من 8 مباريات،فاز في 4 مباريات وتعادل فى مباراتين وخسر مثلهما، وسجل 9 أهداف واستقبلت شباكه 6 أهداف.

بينما تراجع بلدية المحلة إلىى المركز الثالث عشر في ترتيب جدول nile برصيد 9 نقاط جمعها من 7 مباريات وله مباراة مؤجلة أمام الأهلي،فاز الفريق في مباراتين وتعادل فى 3 مباريات وخسر مباراتين وسجل لاعبوه 10 أهداف واستقبلت شباكهم 11 هدفا.

وبدأ بلدية المحلة المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : أحمد حسين.

خط الدفاع : نور الزموري - محمد عبد الرازق - أحمد رضا - هشام حافظ.

خط الوسط : يوسف حسن - ماجد هاني - عبد الرحمن اللاهوني - محمد أميسي - فيبو حكيم.

خط الهجوم : حسام أشرف.

ويتواجد على دكة البدلاء: محمود ماهر - محمد صابر - حسام حسن - محمد اشرف - عبد الناصر دي ماريا - ابراهيم شتا - محمد عادل أمو - أحمد مجدي كهربا - عبد الرحمن سمانة - ماهر ابراهيم - مؤمن راضي - معاذ أحمد.

ودخل طلائع الجيش المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد شعبان.

خط الدفاع: خالد سطوحى – محمد فتح الله – أحمد عبد الرحمن "زولا" – أحمد متعب.

خط الوسط: حميد ماو – عبد الرحمن شيكا – فريد شوقى.

خط الهجوم: يسرى وحيد – كريم طارق – جودين شيكا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء: عمر رضوان – كريم صلاح حلاوة – حسن مجدى – محمد شحاتة – على حمدى – حسام دقدوق – بول جوليوس – إسلام محارب – موسي دياورا.