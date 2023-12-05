شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل السلبي يحسم الشوط الأول بين سيدات مصر والسنغال بتصفيات أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول بين منتخب السيدات ونظيره بالتعادل السلبي في اللقاء الذي يجمعهما اليوم الثلاثاء على أرضية ملعب ستاد السلام بالقاهرة، في إياب الدور الثاني والأخير من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس الأمم الإفريقية 2024.

ويحتاج المنتخب الوطني للسيدات إلى ريمونتادا قوية والفوز بفارق أربعة أهداف دون أن تتلقى شباكه لعودة المباراة لنقطة الصفر، أو زيادة الفارق للتأهل إلى أمم إفريقيا.

وكانت نتيجة مباراة الذهاب التي اقيمت على ملعب لات ديور بثيس بدكار، مساء الخميس الماضي انتهت بفوز منتخب السنغال برباعية نظيفة.

وضم تشكيل منتخب السيدات كلا من: "حراسة المرمى: مها الدمرداش، وخط الدفاع: ندا عماد، نورا خالد، ايمان حسن، وخط الوسط: سامية ادم، مهيرة علي، منة طارق، مايا ايهاب، وخط الهجوم: سارة اسماعيل، ليلي شريف، حبيبة عصام

وضم تشكيل منتخب السنغال: "حراسة المرمى: ادجاي نداي، وفي خط الدفاع: وليماتا نداي، مباينج سو، ميتا كامرا، وفي خط الوسط: مريم بابو، سافيتو ساجنا، كوركا فال، وفي خط الهجوم: بينيتا سيك، ماما ديوب، هابساتو مالادو، نجوينار ناداي".