الامارات | العين ينهي دوري المجموعات الآسيوي "زعيماً".. ويترقب قرعة دور الـ16

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حقق العين فوزاً معنوياً على حساب مضيفه آهال التركماني 2-1، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السادسة «الأخيرة» من مرحلة المجموعات لدوري أبطال آسيا، ليرفع رصيده إلى 15 نقطة في صدارة المجموعة، بينما تجمدت نقاط أصحاب الأرض عند أربعة في المركز الأخير.

افتتح المغربي سفيان رحيمي التسجيل في الدقيقة 13 من علامة الجزاء، وعزز زميله الروماني عمير اتزيلي تقدم «الزعيم» بالهدف الثاني في الدقيقة 32 من علامة الجزاء أيضاً، بينما قلص أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 35 بواسطة إيلمان تاغييف مستفيداً من خطأ دفاعي.

وكان «البنفسجي» قد خاض اللقاء بدون أي ضغوط، لأنه ضمن تأهله مبكراً إلى دور الـ16 منذ الجولة الرابعة متفادياً بذلك الحسابات المعقدة، وقد شهدت المباراة مشاركة مجموعة كبيرة من اللاعبين الاحتياطيين بعد أن فضل المدرب الأرجنتيني هيرنان كريسبو إراحة الأساسيين.

وسيتعرف العين الذي بات ممثل الإمارات الوحيد بعد خروج الشارقة، على منافسه في الدور ثمن النهائي للمسابقة خلال القرعة التي ستقام في الساعة الـ11 من صباح 21 ديسمبر الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

وسيكون فريق العين حامل لقب نسخة 2003 ووصيف 2005 و2016 ضمن فرق المستوى الأول في منطقة الغرب خلال إجراء القرعة إلى جانب أندية كل من الهلال والنصر والاتحاد السعوديين.

ومن المقرر أن تلعب منافسات الدور ثمن وربع ونصف النهائي خلال الفترة من فبراير إلى أبريل 2024، فيما تلعب المباراة النهائية بنظام الذهاب والإياب يومي 11 و18 مايو.