عمرو مخلوف يكشف آخر استعدادات منتخب الناشئات لنهائي بطولة أفريقيا للطائرة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد المصري لكرة الطائرة ورئيس بعثة المنتخب الوطني للناشئات تحت 17 عامًا في نيجيريا آخر استعدادات الفراعنة قبل خوض نهائي بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة، المقامة خلال الفترة من 30 نوفمبر وحتى 8 ديسمبر الجاري، والمؤهلة لبطولة العالم.

وتمكن منتخب مصر الوطني للناشئات للكرة الطائرة تحت 17 عامًا من التأهل إلى نهائي بطولة أفريقيا كما نجح في التأهل إلى بطولة العالم المقبلة 2024.

وينتظر منتخب مصر في المباراة النهائية، الفائز من لقاء الكاميرون ونيجيريا الذي سيقام غدًا الأربعاء.

وأكد مخلوف في تصريحاته أن المنتخب الوطني خاض اليوم الثلاثاء تدريبه على فترتين صباحية ومسائية.

وشهد التدريب الصباحي التركيز على الإرسال والاستقبال، كما رفع الجهاز الفني في التدريب المسائي الحمل البدني للاعبات وركز على بعض الأمور الفنية التي تتعلق بأماكن الإرسال وطريقة التغطية في حائط الصد.

تابع مخلوف أن الجهاز الفني أيضًا ركز على أسلوب الضرب من ثلاث محاور، لأن منتخبي نيجيريا والكاميرون يتميزون بطول القامة وبالتالي فإنهم يتميزون في «البلوكات».

موعد مباراة مصر بنهائي بطولة أفريقيا للكرة الطائرة للناشئات

ومن المقرر أن تقام المباراة النهائية يوم الخميس الموافق 7 ديسمبر الجاري وفق ما أعلنه الاتحاد الأفريقي للعبة.

ونجح المنتخب الوطني في تحقيق الفوز على نيجيريا في مستهل مشوراه بالبطولة بنتيجة 3/0 كما فاز على الكاميرون في المباراة الثانية بنتيجة 3/2 ليضمن بذلك الوصول إلى نهائي البطولة ومن ثم التأهل إلى بطولة العالم 2024.

قائمة منتخب مصر للناشئات للكرة الطائرة ببطولة أفريقيا

و تضم قائمة مصر في البطولة كلًا من: نور الصافي و زينة أحمد وملك سامح و جنا مبروك و لوجين أحمد و هنا كريم و ريتاج هشام و رايان محمد و ملك سعدة و هدي أحمد و جودي آسر و رودينا سعد.

ويقود المنتخب جهاز فني مكون من: إسلام طايع مديرًا فنيًا و محمد مشحوت مدربًا عامًا ومي محمود حسني محلل تقني والدكتورة لمياء شوقى علاج طبيعي ومني المكاوي حكم مرافق للبعثة، ويرأس بعثة المنتخب في البطولة عمرو مخلوف أمين صندوق الاتحاد.