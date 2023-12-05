دوري أبطال آسيا .. النصر في غياب رونالدو يسقط في فخ التعادل أمام الاستقلال

ياسر رشاد - القاهرة - حسمت نتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله ، مواجهة النصر السعودي واستقلال طاجكستان خلال اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الأخير ، لحساب منافسات الجولة السادسة والأخيرة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.





جاء هدف اللقاء الأول لفريق الاستقلال في الدقيقة 32 عبر اللاعب “اليشر” ، قبل أن يدرك النصر هدف التعادل عبر لاعبه عبد الرحمن غريب في الدقيقة 50.

تشكيل النصر السعودي في المواجهة ..

وخاض فريق النصر السعودي اللقاء بتشكيل ضم كل من : راغد النجار، عبدالله مادو، محمد فتيل، نواف بوشيل، محمد قاسم، عبدالمجيد الصليهم، عبدالله الخيبري، خالد الغنام، عبدالرحمن غريب، سامي النجعي، محمد مران.

وشهدت القائمة النهائية للفريق السعودي خلال اللقاء تواجد السنغالي ساديو ماني على مقاعد البدلاء ، بينما جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو خارجها.

وعزز فريق النصر السعودي الذي حسم تأهله إلى دور الـ 16 في منافسات دوري أبطال آسيا قبل اللقاء صدارته باحتلاله الترتيب الأول ورفع رصيده للنقطة 16.

بينما جاء فريق الاستقلال في الترتيب الأخير بالمجموعة برصيد 3 نقاط.