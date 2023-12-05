أهلي 2005 يتخطى مودرن فيوتشر في بطولة الجمهورية

ياسر رشاد - القاهرة - فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي مواليد 2005 نجح في الفوز خارج ملعبه على مودرن فيوتشر، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم الثلاثاء، بملعب أسمنت حلوان، ضمن منافسات الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.

جاء هدف فوز الأهلي خلال الشوط الأول عن طريق المتألق أحمد عابدين، برأسية مميزة بعدما تابع كرة عرضية من ركلة حرة مباشرة، أسكنها شباك المنافس.

بدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - معتز محمد - أحمد عابدين.

الوسط: أحمد خالد «كباكا» - يوسف عبد الحفيظ - هشام مصطفى - سيف أيمن - يوسف عفيفي.

الهجوم: محمد رأفت.

وشارك معاذ عطية بدلًا من يوسف عبد الحفيظ، ومحمد أحمد سعد «شيبا» بدلًا من رأفت، وعلي أديب بدلًا من سيف أيمن، وطارق فوزي بدلًا من هشام مصطفى، ومحمد عبد الله بدلًا من يوسف عفيفي.

قدم فريق الأهلي مباراة جيدة من كافة الوجوه، وظهر لاعبوه بمستوى متميز سواء على المستوى الدفاعي بقيادة أحمد عابدين، أو الهجومي وعلى رأسه محمد رأفت وشيبا، ومن خلفهما كباكا ويوسف عبد الحفيظ.

ونجح الجهاز الفني في الاستفادة من تقدم المدافعين الذين يجيدون ضربات الرأس، ومن إحدى الكرات الثابتة استطاع أحمد عابدين أن يترجم جهود زملائه ويفوز الأهلي بالمباراة ويحصد ثلاث نقاط.

بهذا الفوز رفع «أهلي 2005» رصيده إلى ٢٥ نقطة، جمعها من الفوز في ٧ مباريات، والتعادل في مباراة واحدة والفوز بركلات الترجيح، والتعادل في مباراتين والخسارة بركلات الترجيح، والخسارة في مباراتين.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2005 بالأهلي كلا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي الإداري، ومحمد فودة طبيب الفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.